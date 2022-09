Luis Enrique frustrato dalla “peggiore” metà della Spagna regna nella sconfitta in Svizzera

(Di domenica 25 settembre 2022) Sito inglese:crede che la prestazioneprimadi sabato contro lasia stata i peggiori 45 minuti del suo regno. Laè crollata a causadeludenteper 2-1 a Saragozza, che li ha lasciati dietro il Portogallo di due punti nel Gruppo A2Nations League in vista dell’ultima partita. L’ultima partita del girone è martedì, quando lasi prepara ad affrontare la capolista a Braga, con la squadra di Fernando Santos che sabato ha vinto 4-0 contro la Repubblica Ceca. La Roja non ha tirato in porta un solo tiro fino al pareggio al 55? di Jordi Alba a La ...

Tymetee10 : @nabil_lainez Luis Enrique = Otto Addo - sportli26181512 : Mario Rui e Leao illuminano, il #Portogallo è super. Poker Serbia, #Spagna ko: I lusitani fanno 4-0 alla Repubblica… - Tymetee10 : Luis Enrique di3 s3 Otto Addo pro max ooo ?????????? - franrxdr : tócame los cojones, ha tenido que cambiar los 3 de arriba jsjsjsjsjsjsjsjssjsjjsjss Luis Enrique - helis94 : Questo telecronista sta seriamente perculando Luis Enrique.. mah! -

Sky Sport

SVIZZERA (4 - 2 - 3 - 1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez (46' Steffen); Freuler, Xhaka; Sow (68' Zakaria), Shaqiri (68' Ndoye), Vargas (78' Aebischer); Embolo (87' Seferovic). ...Lo stesso non può dire, punito dalle palle inattive convertite al meglio dalla Svizzera, che vince a Saragozza. È anche la notte di un eterno Mitrovic, che sigla una tripletta nel ... Spagna, novità Luis Enrique: walkie talkie su schiena calciatori in allenamento La Serbia travolge la Svezia grazie alla tripletta di Mitrovic, l'Ucraina a valanga contro l'Armenia. Alla Novergia non basta Haaland, la Slovacchia rimonta e vince 2-1 ...Rete per il centrocampista del Torino nel 4-1 alla Svezia, bene l'attaccante bianconero. Mario Rui e Leao illuminano con i lusitani, Luis Enrique va al tappeto con la Svizzera ...