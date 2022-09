(Di domenica 25 settembre 2022) Rischia di abbattersi un temporale (non solo meteo) sopra la sinistra italiana. E così, il Partito democratico, sentendo puzza di sconfitta, corre ai ripari col voto "motorizzato". Il responso di questa tornata elettorale lo daranno nelle prossime quarantottore le urne. Ma gli handicap per il Pd, in particolare, che hanno accompagnato questa campagna elettorale ci sono tutti. A partire dalla legge che manda alle ortiche le ideologie (qualora ancora viventi) per dare tutta la scena all'aritmetica: la coalizione che prende più voti vince. Da qui l'oramai ferrea consapevolezza di sconfitta da parte di Enrico Letta, frutto soprattutto della sua stessa strategia. E ciò ci porta al secondo punto penalizzante. La sbagliata campagna elettorale del segretario dem, infatti, è stata dedicata quasi esclusivamente alla caccia alle streghe, ovvero contro il partito della Meloni. Una mossa che fino ...

GianniVezzani1 : RT @tempoweb: Il #Pd teme la pioggia e va a prendere gli #elettori a casa #25settembre #elezionipolitiche2022 #iltempoquotidiano https://t… - tempoweb : Il #Pd teme la pioggia e va a prendere gli #elettori a casa #25settembre #elezionipolitiche2022 #iltempoquotidiano… - AlBizzotto : RT @tempoweb: Col #maltempo sale il rischio astensione il Pd va a prendere gli elettori a casa SEGUI @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? h… - Ado06408275 : RT @tempoweb: Col #maltempo sale il rischio astensione il Pd va a prendere gli elettori a casa SEGUI @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? h… - tempoweb : Col #maltempo sale il rischio astensione il Pd va a prendere gli elettori a casa SEGUI @lefrasidiosho per… -

iLMeteo.it

Forse una indicazione di controtendenza rispetto a quanto siper la scarsa partecipazione Secondo gli esperti, tra i collegi contendibili del Sud vi sarebbero, appunto, quello di Chiaia - ...La speranza è che il maltempo, invece, non distolga molti dal recarsi al seggio, specie se, come si, in alcuni zone lapotrebbe avere impatti seri sul territorio. Meteo Monsummano Terme: pioggia nel weekend Liguria. Sono previste giornate all’insegna della variabilità. L’alta pressione tende a cedere ulteriormente sul Mediterraneo centro occidentale, e mentre ci si attende forte maltempo sulle regioni ce ...In Campania sono chiamati 4 milioni 510 mila 726 elettori. I duelli tra big, ministri ed ex colleghi di partito nei collegi ...