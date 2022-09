Golf, DP World Tour: Guido Migliozzi campione all’Open di Francia (Di domenica 25 settembre 2022) Guido Migliozzi ha vinto la 104esima edizione dell’Open di Francia 2022 di Golf. Lo ha fatto grazie ad una bella rimonta nel giro finale, che lo ha visto risalire dalla nona posizione. L’azzurro ha chiuso in 62 (-9) per un totale di 268 (69 71 66 62, -16) colpi. Decisivo un birdie nel finale che gli ha permesso di superare il danese Rasmus Hojgaard, leader nei primi tre round. Terzo italiano a vincere l’Open de France dopo Ugo Grappasonni nel 1949 e Costantino Rocca nel 1993, Migliozzi festeggia così il terzo titolo in carriera sul DP World Tour. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022)ha vinto la 104esima edizione dell’Open di2022 di. Lo ha fatto grazie ad una bella rimonta nel giro finale, che lo ha visto risalire dalla nona posizione. L’azzurro ha chiuso in 62 (-9) per un totale di 268 (69 71 66 62, -16) colpi. Decisivo un birdie nel finale che gli ha permesso di superare il danese Rasmus Hojgaard, leader nei primi tre round. Terzo italiano a vincere l’Open de France dopo Ugo Grappasonni nel 1949 e Costantino Rocca nel 1993,festeggia così il terzo titolo in carriera sul DP. SportFace.

