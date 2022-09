Citofonare Rai 2 | Katia | Paola e Simona cantano “Shakerando” VIDEO

(Di domenica 25 settembre 2022) L’esibizione aRai 2 Oggi, domenica 25 settembre 2022, è partita la nuova edizione diRai 2. Si tratta del programma, in onda sul secondo canale, le cui conduttrici sonoPerego eVentura. Novità della stagione sono Valeria Graci e Antonella Elia. Quest’ultima, per esempio, girerà l’Italia ogni settimana una città L'articolo proviene da Novella 2000.

eleutaeria : la grande soprano a citofonare rai due fa così ridere è sempre così incazzata - zazoomblog : Paola Perego e Simona Ventura ripartono con Citofonare Rai 2: oggi la prima puntata - #Paola #Perego #Simona… - andreapalazzo2 : RT @NicoDonvito: Dal 25 settembre torna su Rai Due, in onda a partire dalle 11.15, l’appuntamento domenicale con il programma di #SimonaVen… - peregopaola : RT @NicoDonvito: Dal 25 settembre torna su Rai Due, in onda a partire dalle 11.15, l’appuntamento domenicale con il programma di #SimonaVen… - giovannizambito : Citofonare Rai 2, Paola Perego e Simona Ventura tornano dal 25 settembre -

Al via la seconda edizione di2 oggi 25 settembre con Simona Ventura e Paola ...Domani, domenica 25 settembre torna in diretta la seconda edizione di2, ovvero il programma condotto d a Simona Ventura e Paola Perego. Le due donno sono amiche oltre che colleghe ed ...Paola Perego, Simona Ventura e Katia Ricciarelli a Citofonare Rai 2 hanno cantato sulle note di Shakerando. Il video.Al via la seconda edizione di Citofonare Rai 2 oggi 25 settembre con Simona Ventura e Paola Perego In una domenica italiana caratterizzata dal voto e dalle ultime news dai seggi, c’è anche spazio per ...