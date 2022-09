Ciclismo, Mondiali 2022: clamoroso ritiro per Mathieu van der Poel! Nella notte discussione in albergo per il neerlandese (Di domenica 25 settembre 2022) Circa trenta chilometri di gara, prima salita di giornata, qualche metro perso e poi bandiera bianca. Ha del clamoroso ciò che è accaduto oggi Nella fase iniziale della prova in linea dei Mondiali di Ciclismo 2022 in quel di Wollongong: uno dei grandi favoriti, il neerlandese Mathieu van der Poel, si è ritirato subito dopo il via. Alla partenza il corridore della Alpecin-Deceuninck aveva dichiarato a Sporza di aver avuto alcuni problemi Nella notte in albergo: “C’è stata una piccola discussione. Sono andato a letto presto e alcuni bambini hanno trovato indispensabile bussare in continuazione ad ogni porta del corridoio dove era la mia stanza. Dopo un po’ la cosa mi ha stufato e ho chiesto di smettere ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Circa trenta chilometri di gara, prima salita di giornata, qualche metro perso e poi bandiera bianca. Ha delciò che è accaduto oggifase iniziale della prova in linea deidiin quel di Wollongong: uno dei grandi favoriti, ilvan der Poel, si è ritirato subito dopo il via. Alla partenza il corridore della Alpecin-Deceuninck aveva dichiarato a Sporza di aver avuto alcuni problemiin: “C’è stata una piccola. Sono andato a letto presto e alcuni bambini hanno trovato indispensabile bussare in continuazione ad ogni porta del corridoio dove era la mia stanza. Dopo un po’ la cosa mi ha stufato e ho chiesto di smettere ...

