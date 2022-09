Bambino ingoia una molletta per capelli e rischia di soffocare (Di domenica 25 settembre 2022) Tragedia sfiorata per una famiglia che vive nella frazione di Alto Reno Terme, nell'Appennino bolognese. Il più piccolo di casa, un bimbo di neppure due anni, ha rischiato di morire soffocato dopo avere ingoiato una molletta per capelli... Leggi su europa.today (Di domenica 25 settembre 2022) Tragedia sfiorata per una famiglia che vive nella frazione di Alto Reno Terme, nell'Appennino bolognese. Il più piccolo di casa, un bimbo di neppure due anni, hato di morire soffocato dopo avereto unaper...

