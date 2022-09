Amici 22, Todaro e Emanuel Lo nella bufera: criticati per il voto (Di domenica 25 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Amici 22, Raimondo Todaro e Emanuel Lo criticati sul web e dagli allievi: non sono stati oggettivi? I voti dati ai ballerini, durante la prima puntata, non sono stati apprezzati. Il talent è iniziato da pochissimo e già si sono scatenate le polemiche. Le scelte di alcuni insegnanti non sono andate proprio giù a diversi Leggi su youmovies (Di domenica 25 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies.22, RaimondoLosul web e dagli allievi: non sono stati oggettivi? I voti dati ai ballerini, durante la prima puntata, non sono stati apprezzati. Il talent è iniziato da pochissimo e già si sono scatenate le polemiche. Le scelte di alcuni insegnanti non sono andate proprio giù a diversi

_sosimpatica_ : RT @mainlyychiara: non mia mamma che spera che todaro faccia rientrare christian ad amici?? lei x sempre famosa - Chiara65502190 : RT @samuanti_stan: Le poesie di Samuel: AMBARABÀ CICCÌ COCCÒ #Amici22 ' Ad Amici sono entrato Ambarabà Ciccì Coccò Todaro mi si è inchinat… - amici_thebest : RT @its__unre4ll: Christian: Matti tutto bene? come sta? si trova bene? mangia? dorme? Todaro: si tranquillo, tu che mi racconti?Christian:… - mainlyychiara : non mia mamma che spera che todaro faccia rientrare christian ad amici?? lei x sempre famosa - reby_farina : RT @samuanti_stan: Le poesie di Samuel: AMBARABÀ CICCÌ COCCÒ #Amici22 ' Ad Amici sono entrato Ambarabà Ciccì Coccò Todaro mi si è inchinat… -