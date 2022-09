Proteste in Iran, una ragazza canta ‘Bella ciao’ in onore di Mahsa Amini: il video fa il giro del mondo (Di sabato 24 settembre 2022) Sta facendo il giro del mondo la performance di una giovane Iraniana che intona l’inno della resistenza italiana “Bella Ciao” in memoria di di Mahsa Amini, la 22enne picchiata a morte dalla polizia morale a Teheran il 13 settembre scorso. La canzone, nota ormai in tutto il mondo e utilizzata in diverse occasioni, in questo caso è stata riadattata alla protesta che le donne Iraniane stanno portando avanti in tutto il Paese per rivendicare i propri diritti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Sta facendo ildella performance di una giovaneiana che intona l’inno della resistenza italiana “Bella Ciao” in memoria di di, la 22enne picchiata a morte dalla polizia morale a Teheran il 13 settembre scorso. La canzone, nota ormai in tutto ile utilizzata in diverse occasioni, in questo caso è stata riadattata alla protesta che le donneiane stanno portando avanti in tutto il Paese per rivendicare i propri diritti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

