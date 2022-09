Negherebbero anche l’evidenza: questi segni fanno di tutto per amore! (Di sabato 24 settembre 2022) I segni zodiacali che mentono per amore sono veramente molto pericolosi: non sai mai cosa potrebbero fare e non diranno mai la verità! Ti è mai capitato di conoscere qualcuno che non poteva fare a meno di mentire per amore? Ci sono persone, infatti, che si giustificano con la scusa dei sentimenti quando devono dire L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 24 settembre 2022) Izodiacali che mentono per amore sono veramente molto pericolosi: non sai mai cosa potrebbero fare e non diranno mai la verità! Ti è mai capitato di conoscere qualcuno che non poteva fare a meno di mentire per amore? Ci sono persone, infatti, che si giustificano con la scusa dei sentimenti quando devono dire L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

SandroSperanza : @chiccoart61 In quello siciliano. Ce ne sarà almeno uno di certo. Anche se gli svizzeri lo negherebbero. - soulomon : @Luca_Fantuzzi Perchè sono così pirla che se anche fosse stato premiato da Moloch in persona negherebbero l'evidenz… - alessandro_972 : @labrinta @Fantast53884018 @lvogruppo Difatti parlasse qualcuno, so che è rischioso, ma già questo, penso, farebbe… - AlbasWorld : @marilovesgr33n Sono talmente ignoranti che negherebbero anche se morisse un loro caro! -