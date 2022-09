MotoGP, GP Giappone 2022: la pioggia non dà tregua, slittano ancora le qualifiche (Di sabato 24 settembre 2022) Il pericolo sembrava scampato, e invece il meteo è ancora protagonista nel GP di Giappone 2022: dopo circa un’ora di bandiera rossa nel Q2 della Moto2, la classe intermedia era riuscita a completare la sessione e quindi era tutto pronto per il via anche al Q1 della MotoGP. Ma proprio quando i piloti erano pronti per gareggiare, ecco che arriva il contrordine: riprende a piovere, tutto di nuovo fermo. Ecco quindi, di seguito, tutti gli aggiornamenti del caso. 09:06 – La pit lane aprirà alle 9:10. 09:10 – Si scende in pista. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Il pericolo sembrava scampato, e invece il meteo èprotagonista nel GP di: dopo circa un’ora di bandiera rossa nel Q2 della Moto2, la classe intermedia era riuscita a completare la sessione e quindi era tutto pronto per il via anche al Q1 della. Ma proprio quando i piloti erano pronti per gareggiare, ecco che arriva il contrordine: riprende a piovere, tutto di nuovo fermo. Ecco quindi, di seguito, tutti gli aggiornamenti del caso. 09:06 – La pit lane aprirà alle 9:10. 09:10 – Si scende in pista. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SportFace.

