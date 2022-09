Marc Marquez torna in pole in MotoGP al Motegi dopo 3 anni di “digiuno” (Di sabato 24 settembre 2022) Marc Marquez è tornato in azione due settimane fa ad Aragon dopo un’assenza di tre mesi a seguito di un quarto importante intervento chirurgico al braccio destro gravemente danneggiato nel 2020. In cima alle FP3 bagnate di questa mattina, Marquez ha riportato quella forma in una qualifica sferzata dalla pioggia e ritardata per ottenere la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: The Doctor accusa Lorenzo al GP di Catalogna Come seguire il Virtual GP in Canada di Formula 1 Orari TV GP Ungheria di Formula 1 su Sky e TV8 Orari TV GP Spagna F1 su Sky e TV8 Orari TV GP Italia Sky e TV8 di F1 sul circuito di Monza Fabio Quartararo conquista la pole position in MotoGP al Mugello Leggi su webmagazine24 (Di sabato 24 settembre 2022)to in azione due settimane fa ad Aragonun’assenza di tre mesi a seguito di un quarto importante intervento chirurgico al braccio destro gravemente danneggiato nel 2020. In cima alle FP3 bagnate di questa mattina,ha riportato quella forma in una qualifica sferzata dalla pioggia e ritardata per ottenere la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: The Doctor accusa Lorenzo al GP di Catalogna Come seguire il Virtual GP in Canada di Formula 1 Orari TV GP Ungheria di Formula 1 su Sky e TV8 Orari TV GP Spagna F1 su Sky e TV8 Orari TV GP Italia Sky e TV8 di F1 sul circuito di Monza Fabio Quartararo conquista laposition inal Mugello

