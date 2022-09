Inter, Dzeko fa festa con la Bosnia e punta la Roma: obiettivo 100 gol in A (Di sabato 24 settembre 2022) Terza edizione di Nations League e terzo cambio di categoria per la Bosnia. Dopo la promozione in Lega A del 2019 e l'immediata retrocessione dell'anno successivo, Dzeko e compagni sono tornati tra le ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 settembre 2022) Terza edizione di Nations League e terzo cambio di categoria per la. Dopo la promozione in Lega A del 2019 e l'immediata retrocessione dell'anno successivo,e compagni sono tornati tra le ...

MatteoBarzaghi : Inter arrivata alla Dacia Arena giocano Acerbi (con Skriniar e Bastoni), Darmian a sinistra (Dumfries a destra) e M… - sportli26181512 : Inter, Dzeko fa festa con la Bosnia e punta la Roma: obiettivo 100 gol in A: Il centravanti nerazzurro, promosso in… - news24_inter : #BosniaMontengro, #Dzeko: «Stimoli giusti per vincere contro di loro» - internewsit : Bosnia-Montenegro 1-0, Dzeko 90' in campo e sempre protagonista - - giordographics : @Inter_Scout Più scarso di dzeko via Inzaghi -