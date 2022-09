Fiat Panda 4x4 - Un restomod anche per lei, con un look più grintoso e moderno (Di sabato 24 settembre 2022) Un classico che si rinnova, grazie a un restomod davvero grintoso. Le doti della prima Fiat Panda 4x4 di prima generazione, quella con l'efficace sistema di trazione sviluppato dall'austriaca Steyr-Puch, sono note a tutti: robusta, inarrestabile ed economa, è una vera fuoristrada in abito da citycar. In alcune zone d'Italia è ancora oggi molto ricercata sul mercato dell'usato, ma c'è chi la vorrebbe più cattiva e moderna. Ecco perché la Ibcycles & Cars di San Giuseppe di Comacchio (Ferrara) ha in lavorazione un restomod davvero speciale, che darà alla piccola Panda un look ancor più offroad: una sorta di Jimny all'italiana. Più muscolosa. L'ispirazione per questa vettura arriva tuttavia da due grandi classici della Penisola, la Campagnola e la Delta Integrale. ... Leggi su quattroruote (Di sabato 24 settembre 2022) Un classico che si rinnova, grazie a undavvero. Le doti della prima4x4 di prima generazione, quella con l'efficace sistema di trazione sviluppato dall'austriaca Steyr-Puch, sono note a tutti: robusta, inarrestabile ed economa, è una vera fuoristrada in abito da citycar. In alcune zone d'Italia è ancora oggi molto ricercata sul mercato dell'usato, ma c'è chi la vorrebbe più cattiva e moderna. Ecco perché la Ibcycles & Cars di San Giuseppe di Comacchio (Ferrara) ha in lavorazione undavvero speciale, che darà alla piccolaunancor più offroad: una sorta di Jimny all'italiana. Più muscolosa. L'ispirazione per questa vettura arriva tuttavia da due grandi classici della Penisola, la Campagnola e la Delta Integrale. ...

