Borsa: Milano crolla del 3,13%, aumenta lo spread a 224,3 punti (Di sabato 24 settembre 2022) Interamente in rosso il listino principale. Tra i titoli più colpiti i petroliferi Tenaris (-5,15%), Eni (-3,17%) e Saipem (-2,35%), con il greggio Wti (-3,5%) in calo a 80,5 dollari al barile. Pesa anche Moncler (-4,3%), con le prospettive di una recessione a livello mondiale L'articolo proviene da Firenze Post.

