Basket: operazione riuscita per Danilo Gallinari, ora inizia il recupero (Di sabato 24 settembre 2022) Perfettamente riuscito l'intervento chirurgico al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Danilo Gallinari. Il giocatore dei Boston Celtics e della Nazionale azzurra inizia così il suo recupero verso, quantomeno, il tentativo di rientrare nel finale di stagione. Gallinari, che si è infortunato nel match di qualificazione ai Mondiali 2023 dell'Italia contro la Georgia una settimana prima degli Europei, in quel di Brescia, ha lasciato un messaggio sui propri canali social per sottolineare l'avvenuta operazione. NBA, Ime Udoka sospeso dai Boston Celtics per l'intera stagione: "Chiedo scusa a tutti". Al suo posto Joe Mazzulla Questo il testo del post di ieri: "Ho sostenuto con successo l'operazione al legamento crociato anteriore. Ora il focus è sul mio ...

