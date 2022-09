cmdotcom : #Sabatini a CM: #Inter, conviene tenere #Skriniar? Ognuno ha il suo #Dybala #calciomercato - sportli26181512 : Sabatini a CM: Inter, conviene tenere Skriniar? Ognuno ha il suo Dybala: Scusate, ma il rinnovo di Skriniar che fin… - internewsit : Sabatini: «Marotta? Grande stima! Declino Juventus inevitabile» - - TommasoCristia3 : @InterCM16 Marotta da sempre sbaglia allenatore quando fa di testa sua! Vedi Del Neri- Juve e Inzaghi- Inter. Il re… - ElisaLuceri : RT @internewsit: Sabatini: «Tifosi, più rispetto per Inzaghi! Panchina Inter meritata» - -

Calciomercato.com

...vs Torino (replica) ore 18:15 Rubrica: Day Off - Alessandro Bastoni ore 18:45 Rubrica: Gol Collection - Immobile ore 19:00 Serie A: Lazio vs Verona (replica) ore 20:45 Speciale: W..., il summit della discordia con Inzaghi: 'La società si è messa al riparo e non lo rafforza' Giuseppe Marotta © LaPresseSandro, giornalista di 'Sportmediaset', intervenendo a 'Radio ... Sabatini a CM: Inter, conviene tenere Skriniar Ognuno ha il suo Dybala TORNEO - Tre impianti sportivi (il Rosato e lo stadio De Paoli del Chieri più il campo di Riva presso Chieri) ospiteranno la manifestazione dedicata alle annate dal 2009 al 2015, per ricordare il gran ...Scusate, ma il rinnovo di Skriniar che fine ha fatto Perché in palinsesto e in prima pagina ci sono le (complicate) situazioni contrattuali di Leao e Zaniolo, in scadenza 2024, anziché quella più imm ...