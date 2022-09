ROGER FEDERER E RAFAEL NADAL | UN’AMICIZIA CHE NASCE DA UN PROFONDO RISPETTO

Leggi su sportnews.snai

(Di venerdì 23 settembre 2022) Rivali da sempre, amici per la vita. No, non è un ossimoro:hanno riscritto davvero le leggi della sport, dove è difficile, quasi impossibile trovare un rapporto solido e di reciprocoquando la posta in palio è tanto alta. Loro due hanno scritto pagine di storia tennistica e la vulgata li avrebbe voluto sempre e comunque ai poli opposti, perché in fondo con i campioni è così che accade: o li odi o li ami, fai fatica a pensare di vederli viaggiare a braccetto, perché l’occhio scorgerebbe una realtà apparentemente distorta e priva di senso logico. Ma la logica in questa storia c’azzecca poco:vanno davvero d’amore e d’accordo e il fatto che lo svizzero abbia “scelto” proprio il grande rivale spagnolo per chiudere la ...