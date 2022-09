Paramount+ e Sky: al via la partnership in Italia (Di venerdì 23 settembre 2022) Da oggi l'app Paramount+ arriva su Sky Glass e su Sky Q, per tutti gli abbonati Sky Cinema Paramount+ è senza costi aggiuntivi. La partnership pluriennale siglata a livello europeo tra il Gruppo Sky e Paramount legata alla distribuzione di Paramount+ prende il via anche in Italia. Da oggi l'app Paramount+ arriva su Sky Glass e su Sky Q. Tutti gli abbonati a Sky Cinema, inoltre, possono aderire a un'offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul loro abbonamento Sky. Il servizio di streaming di Paramount arriva quindi su Sky con le sue oltre 8.000 ore di intrattenimento, film di successo e prime visioni, produzioni originali ed esclusive, una ricca offerta di serie tv e il meglio … Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 settembre 2022) Da oggi l'apparriva su Sky Glass e su Sky Q, per tutti gli abbonati Sky Cinemaè senza costi aggiuntivi. Lapluriennale siglata a livello europeo tra il Gruppo Sky e Paramount legata alla distribuzione diprende il via anche in. Da oggi l'apparriva su Sky Glass e su Sky Q. Tutti gli abbonati a Sky Cinema, inoltre, possono aderire a un'offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo disenza costi aggiuntivi sul loro abbonamento Sky. Il servizio di streaming di Paramount arriva quindi su Sky con le sue oltre 8.000 ore di intrattenimento, film di successo e prime visioni, produzioni originali ed esclusive, una ricca offerta di serie tv e il meglio …

