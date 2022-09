Padel ad Amatrice: donati due campi alla città distrutta dal terremoto (Di venerdì 23 settembre 2022) Lo scorso 24 agosto 2016 è una data che i cittadini laziali difficilmente riusciranno a dimenticare. In quell’occasione, infatti, una scossa di magnitudo 6.0 ha distrutto il Comune di Amatrice insieme a quelli di Accumoli (Rieti) e Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). La ferita aperta quella notte resta ancora profonda ed a 6 anni da quel terribile giorno, finalmente, la città vuole ripartire. A questo proposito, lo sport gioca un ruolo importante in un momento come questo. Permette di mantenersi in forma e attivi ma anche di distrarsi dallo stress quotidiano. Tra le varie alternative, una delle attività fisiche più in voga del momento è sicuramente il Padel, pronto a sbarcare con due campi proprio ad Amatrice. Dalla nascita all’arrivo nella cittadina distrutta dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) Lo scorso 24 agosto 2016 è una data che i cittadini laziali difficilmente riusciranno a dimenticare. In quell’occasione, infatti, una scossa di magnitudo 6.0 ha distrutto il Comune diinsieme a quelli di Accumoli (Rieti) e Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). La ferita aperta quella notte resta ancora profonda ed a 6 anni da quel terribile giorno, finalmente, lavuole ripartire. A questo proposito, lo sport gioca un ruolo importante in un momento come questo. Permette di mantenersi in forma e attivi ma anche di distrarsi dallo stress quotidiano. Tra le varie alternative, una delle attività fisiche più in voga del momento è sicuramente il, pronto a sbarcare con dueproprio ad. Dnascita all’arrivo nella cittadinadal ...

