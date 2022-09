Onu: commessi crimini di guerra da inizio invasione Russia in Ucraina (Di venerdì 23 settembre 2022) La Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sull'Ucraina ha dichiarato che nel Paese "sono stati commessi crimini di guerra" dall'inizio dell'invasione della Russia lo scorso febbraio."Sulla base ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) La Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sull'ha dichiarato che nel Paese "sono statidi" dall'dell'dellalo scorso febbraio."Sulla base ...

GiovaQuez : 'In Ucraina sono stati commessi crimini di guerra'. Lo hanno stabilito gli investigatori dell'Onu #UkraineRussiaWar - Ale_Is_Back : RT @GiovaQuez: 'In Ucraina sono stati commessi crimini di guerra'. Lo hanno stabilito gli investigatori dell'Onu #UkraineRussiaWar - RivLibPopolare : RT @LucaSebastiani_: ??Gli investigatori dell'Onu hanno stabilito che in #Ucraina 'sono stati commessi crimini di guerra'. Sono stati docum… - fisco24_info : Inchiesta dell'Onu: 'In Ucraina bambini stuprati e torturati': 'Commessi crimini di guerra, vittime degli abusi dai… - Francesco_Rizz_ : RT @GiovaQuez: 'In Ucraina sono stati commessi crimini di guerra'. Lo hanno stabilito gli investigatori dell'Onu #UkraineRussiaWar -