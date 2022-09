Nations League, Bonucci: “Giocato con orgoglio e coraggio” (Di venerdì 23 settembre 2022) “L’accoglienza e il supporto del pubblico è stato importante. Ci hanno chiesto orgoglio, cuore e coraggio e noi li abbiamo messi in campo. In questo modo si può continuare a crescere”. Queste le dichiarazioni del difensore azzurro Leonardo Bonucci, dopo la vittoria per 1-0 dell’Italia sull’Inghilterra in Nations League. A San Siro decide il gol di Raspadori, su lancio splendido dello juventino: “Quella linea di passaggio mi viene abbastanza bene e l’abbiamo sfruttata”, ha spiegato Bonucci a Rai Sport. Poi l’analisi: “Ci siamo abbassati un po’ a metà del secondo tempo ma siamo rimasti in controllo. Dobbiamo restare corti per tutta la partita ma la squadra merita un applauso. Ora ci andiamo a giocare in Ungheria il primo posto. Nessuno ci ridà il Mondiale indietro ma sarebbe uno step ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) “L’accoglienza e il supporto del pubblico è stato importante. Ci hanno chiesto, cuore ee noi li abbiamo messi in campo. In questo modo si può continuare a crescere”. Queste le dichiarazioni del difensore azzurro Leonardo, dopo la vittoria per 1-0 dell’Italia sull’Inghilterra in. A San Siro decide il gol di Raspadori, su lancio splendido dello juventino: “Quella linea di passaggio mi viene abbastanza bene e l’abbiamo sfruttata”, ha spiegatoa Rai Sport. Poi l’analisi: “Ci siamo abbassati un po’ a metà del secondo tempo ma siamo rimasti in controllo. Dobbiamo restare corti per tutta la partita ma la squadra merita un applauso. Ora ci andiamo a giocare in Ungheria il primo posto. Nessuno ci ridà il Mondiale indietro ma sarebbe uno step ...

SkySport : ITALIA-INGHILTERRA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (68’) ? ?? NATIONS LEAGUE ?? - sportmediaset : Raspadori illumina San Siro, gli Azzurri restano in lotta per le Final Four #NationsLeague #ItaliaInghilterra - GoalItalia : L'Inghilterra retrocede In Lega B di Nations League con una giornata d'anticipo. #ItaliaInghilterra - napolimagazine : NATIONS LEAGUE - Italia, Acerbi: 'Volevamo dimostrare che ci siamo ancora' - apetrazzuolo : NATIONS LEAGUE - Italia, Acerbi: 'Volevamo dimostrare che ci siamo ancora' -