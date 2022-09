MotoGP, Enea Bastianini rischia la beffa: pioggia in arrivo, dovrà transitare dal Q1 a Motegi? (Di venerdì 23 settembre 2022) Enea Bastianini non centra il principale obiettivo di giornata e termina il venerdì di Motegi fuori dalla top10, rischiando seriamente di dover passare dal Q1 in occasione delle qualifiche per il Gran Premio del Giappone 2022, quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo del Team Gresini, che in passato non aveva mai girato sulla pista nipponica con una MotoGP, ha disputato un buon turno sull’asciutto in termini di ritmo ma ha commesso un errore durante il primo giro lanciato del suo ultimo run nella simulazione di qualifica. Una scivolata potenzialmente molto pesante per il weekend di “Bestia”, che non ha potuto completare il suo time-attack con gomma soft nuova al posteriore sprofondando così in 14ma posizione a meno di due decimi dalla zona qualificazione ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022)non centra il principale obiettivo di giornata e termina il venerdì difuori dalla top10,ndo seriamente di dover passare dal Q1 in occasione delle qualifiche per il Gran Premio del Giappone 2022, quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale. Il romagnolo del Team Gresini, che in passato non aveva mai girato sulla pista nipponica con una, ha disputato un buon turno sull’asciutto in termini di ritmo ma ha commesso un errore durante il primo giro lanciato del suo ultimo run nella simulazione di qualifica. Una scivolata potenzialmente molto pesante per il weekend di “Bestia”, che non ha potuto completare il suo time-attack con gomma soft nuova al posteriore sprofondando così in 14ma posizione a meno di due decimi dalla zona qualificazione ...

