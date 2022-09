Marcell Jacobs | annuncio sensazionale | italiani in visibilio

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 23 settembre 2022)ha infiammato la piazza col le sue ultime rivelazioni pubbliche, incredibile quello che ha in mente di fare! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ uno degli atletiormai più amati, dopo la vittoria alle ultime olimpiadi con un grandioso tempo di 9?80?è entrato nella storia, record Europeo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.