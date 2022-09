Kvara: “Avevo due curiosità prima di arrivare. Maradona stupendo” (Di venerdì 23 settembre 2022) Setanta Sports – Kvaratskhelia: “Avevo due curiosità prima di arrivare. Maradona stupendo”. Kvicha Kvaratskhelia, è stato intervistato a Geo Team, a Castel Volturno per parlare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 23 settembre 2022) Setanta Sports –tskhelia: “duedi”. Kvichatskhelia, è stato intervistato a Geo Team, a Castel Volturno per parlare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

genscol : @principesambuco @dtsgtr2 Effettivamente non avevo notato il simpatico scatto improvviso ma credo che i milanisti s… - vitademee : La cosa che non avevo notato e che adoro è Juan Jesús che mostra la maglia di kvara ?????? - AleAuz86 : Non chiederò mai scusa perché ho una mente pensante che esprime giudizi sui calciatori da tifoso, se non avevo mai… - CarloRo79403302 : @AlfredoPedulla Kvara fantastico, è stato il killer silenzioso, della sconfitta del Milan! Lo avevo detto, che Sime… - Milanistifurios : Vorrei scrivere una cosa, ma meglio di no. Già al 1t vi avevo preannunciato cosa sarebbe successo facendo entrare D… -