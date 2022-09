Georgia-Macedonia 2-0, Kvaratskhelia provoca l’autogol di Miovsky e segna (Di venerdì 23 settembre 2022) Kvaratskhelia batte Elmas 2-0. Si potrebbe condensare così Georgia-Macedonia, sfida valida per la Nations League. Il Georgiano è stato decisivo: prima ha procurato, grazie ad una sua azione personale, l’autogol di Miovsky nel primo tempo, portando la sua Nazionale in vantaggio, e poi ha segnato il gol del 2-0 definitivo con una deviazione vincente in area. Entrambi i giocatori del Napoli hanno giocato l’intera partita con le rispettive Nazionali. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 settembre 2022)batte Elmas 2-0. Si potrebbe condensare così, sfida valida per la Nations League. Ilno è stato decisivo: prima ha procurato, grazie ad una sua azione personale,dinel primo tempo, portando la sua Nazionale in vantaggio, e poi ha segnato il gol del 2-0 definitivo con una deviazione vincente in area. Entrambi i giocatori del Napoli hanno giocato l’intera partita con le rispettive Nazionali. L'articolo ilNapolista.

SaneToio : Napoli sosta nazionali Thread?? Slovacchia - Azerbaigian: Lobotka non si è infortunato?? Polonia - Olanda Zielins… - oikos_ange : @sscAlly_55 @sscnapoli In verità la Macedonia presa a pallonate Elmas ha giocato benissimo Infatti mandata più vol… - napolista : Georgia-Macedonia 2-0, #Kvaratskhelia provoca l’autogol di Miovsky e segna Sia lui che Elmas hanno giocato l’inte… - IarajuliRamaz : RT @GianmarcoGio: Khvicha #Kvaratskhelia scatenato in #NationsLeague: 5 gol (compreso quello appena segnato alla Macedonia del Nord) e 5 as… - sscalcionapoli1 : Kvara protagonista: trascina la Georgia al doppio vantaggio sulla Macedonia del Nord -