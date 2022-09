Elezioni 2022, Meloni a Napoli: ‘Bella ciao’ su striscioni e protesta studenti (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Cartelli e striscioni con la scritta “Bella ciao” e il verso “Una mattina mi son svegliato o bella ciao” sono stati esposti ai balconi di un palazzo nei pressi dell’Arenile di Bagnoli, dove nel pomeriggio si terrà il comizio conclusivo della campagna elettorale di Giorgia Meloni. L’arrivo della leader di Fratelli d’Italia a Napoli è atteso a breve: Meloni parteciperà a un incontro all’Unione industriali di Napoli a piazza dei Martiri, nel centro cittadino, poi alle 16 è attesa a Bagnoli, quartiere della zona occidentale della città. Il quartiere è presidiato dalle forze dell’ordine per scongiurare la possibilità di contestazioni e scontri da parte della galassia antagonista. Intanto, un gruppo di giovani sta già protestando nei pressi di piazza dei Martiri. I ragazzi, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Cartelli econ la scritta “Bella ciao” e il verso “Una mattina mi son svegliato o bella ciao” sono stati esposti ai balconi di un palazzo nei pressi dell’Arenile di Bagnoli, dove nel pomeriggio si terrà il comizio conclusivo della campagna elettorale di Giorgia. L’arrivo della leader di Fratelli d’Italia aè atteso a breve:parteciperà a un incontro all’Unione industriali dia piazza dei Martiri, nel centro cittadino, poi alle 16 è attesa a Bagnoli, quartiere della zona occidentale della città. Il quartiere è presidiato dalle forze dell’ordine per scongiurare la possibilità di contestazioni e scontri da parte della galassia antagonista. Intanto, un gruppo di giovani sta giàndo nei pressi di piazza dei Martiri. I ragazzi, ...

petergomezblog : Elezioni, Loredana De Petris (capogruppo Leu al senato): “Voterò per Conte e il M5s. Per la sinistra errore enorme… - petergomezblog : Barbara Mirabella, arrestata per corruzione la candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Sicilia… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Nuova provocazione dell'ambasciata russa in Italia: un post con una serie di scatti che ritraggono… - SperoniUlises : RT @euronewsit: Elezioni 2022, la polemica su una frase di von der Leyen #EuropeNews - IPPON1971 : RT @Marcozanni86: Peccato che la domanda era proprio sulle elezioni italiane. Avrebbe potuto rispondere in mille altri modi, ha scelto scie… -