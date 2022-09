(Di venerdì 23 settembre 2022) Il personale della Squadra Mobile ha proceduto al fermo di indiziato di delitto a carico di un cittadino di nazionalità georgiana di 39 anni ritenuto presunto responsabile del reato di tentato omicidio per averto un connazionale al culmine di una lite. Le indagini sono partite dopo che i sanitari del Pronto Soccorso del SS. Annunziata hanno segnalato l’arrivo di un uomo in codice rosso con un’evidente ferita al, provocata da un’arma da taglio.Immediato il collegamento con altra segnalazione pervenuta, poco prima, alla Sala Operativa 113 della Questura relativa ad una lite avvenuta suldel capoluogo tra due uomini, uno dei quali si sarebbe allontanato a bordo di un’auto di grossa cilindrata di colore grigio. Da una prima ricostruzione della vicenda e dal confronto tra le dichiarazioni – parziali – della ...

Dà appuntamento al rivale sul Lungomare e lo accoltella al torace. 39enne in manette