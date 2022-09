Clima: a Milano mille in corteo con Fridays for future (Di venerdì 23 settembre 2022) Felpa, jeans, faccia dipinta e scarpe comode: è partito da largo Cairoli a Milano il corteo dei Fridays for future per la prima manifestazione per il Clima dopo l'estate: sono oltre un migliaio, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) Felpa, jeans, faccia dipinta e scarpe comode: è partito da largo Cairoli aildeiforper la prima manifestazione per ildopo l'estate: sono oltre un migliaio, ...

fanpage : Stavano manifestando pacificamente davanti alla loro scuola per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi ambient… - FontanaPres : Rinnovo l’appello a 'sospendere' almeno temporaneamente l'introduzione dell'Area B. Il clima della campagna eletto… - c_pradelli : RT @MiTomorrow: IN AZIONE PER IL CLIMA I #FridaysForFuture in azione per le strade di #Milano: coinvolte, stando ai numeri comunicati dagl… - Dimsuonosoft : Il corteo degli studenti per il clima in centro a #Milano: mezzi bloccati - MiTomorrow : IN AZIONE PER IL CLIMA I #FridaysForFuture in azione per le strade di #Milano: coinvolte, stando ai numeri comunic… -