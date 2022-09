Ciclismo, Mondiali 2022: Emil Herzog conquista l’oro nella prova in linea juniores. Matteo Scalco 14° (Di venerdì 23 settembre 2022) Emil Herzog è il nuovo Campione del Mondo juniores. A Wollongong (Australia) il tedesco classe 2004 vince la volata a due contro il portoghese Antonio Morgado dopo una grandissima azione nel finale e conquista la seconda medaglia in questa rassegna iridata dopo il bronzo ottenuto nella prova a cronometro. Italia mai protagonista: il migliore è Matteo Scalco, 14° a 2’22” dal vincitore. Dopo vari scatti e diverse cadute (in una è rimasto coinvolto anche il campione del mondo juniores a cronometro Joshua Tarling) prende vita una fuga importate. A comporla ci sono Zachary Walker (Gran Bretagna), Romet Pajur (Estonia), Pavel Novak (Repubblica Ceca) Artem Shmidt e Viggo Moore (Stati Uniti) e Benjamin Eckerstorfer (Austria). Questi sei ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022)è il nuovo Campione del Mondo. A Wollongong (Australia) il tedesco classe 2004 vince la volata a due contro il portoghese Antonio Morgado dopo una grandissima azione nel finale ela seconda medaglia in questa rassegna iridata dopo il bronzo ottenutoa cronometro. Italia mai protagonista: il migliore è, 14° a 2’22” dal vincitore. Dopo vari scatti e diverse cadute (in una è rimasto coinvolto anche il campione del mondoa cronometro Joshua Tarling) prende vita una fuga importate. A comporla ci sono Zachary Walker (Gran Bretagna), Romet Pajur (Estonia), Pavel Novak (Repubblica Ceca) Artem Shmidt e Viggo Moore (Stati Uniti) e Benjamin Eckerstorfer (Austria). Questi sei ...

