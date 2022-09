Calcio femminile, Serie A 2022-2023: la Juventus fa visita al Sassuolo, la Roma sfida la Fiorentina. Attenzione a Sampdoria-Inter (Di venerdì 23 settembre 2022) È tutto pronto per la quarta giornata della Serie A 2022-2023 di Calcio femminile. Si comincerà domani con il match tra Sassuolo e Juventus (Calcio d’inizio alle 12:30) e si proseguirà poi in tutto il weekend fino a a Sampdoria-Inter, incontro che chiuderà questo turno. Nel primo scontro della quarta giornata un Sassuolo reduce da tre sconfitte in altrettante partite ospiterà la Juventus. Le bianconere arriveranno a questa partita dopo il pareggio non proprio soddisfacente ottenuto nell’andata dello spareggio di Champions League (contro le campionesse danesi del Koge) e cercheranno dunque di riscattarsi con la terza vittoria in campionato. Alle 14.30 si affronteranno poi ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) È tutto pronto per la quarta giornata delladi. Si comincerà domani con il match trad’inizio alle 12:30) e si proseguirà poi in tutto il weekend fino a a, incontro che chiuderà questo turno. Nel primo scontro della quarta giornata unreduce da tre sconfitte in altrettante partite ospiterà la. Le bianconere arriveranno a questa partita dopo il pareggio non proprio soddisfacente ottenuto nell’andata dello spareggio di Champions League (contro le campionesse danesi del Koge) e cercheranno dunque di riscattarsi con la terza vittoria in campionato. Alle 14.30 si affronteranno poi ...

sportface2016 : #Spagna, 15 giocatrici lasciano la nazionale femminile per dissensi col ct. #RFEF: 'Torneranno solo se chiederanno… - FIGCgiovanile : Domenica tornano in campo Under 15 Femminile e Under 17 Femminile! ?????? Queste le partite in programma ??… - napolista : La #Nazionale spagnola femminile s’è ammutinata: 15 giocatrici contro il ct, la #Federcalcio lo difende La Federaz… - serieApallone : Milan Femminile, rientro vicino per l'attaccante: Il Milan Femminile si prepara per la sfi...... leggi di più sul… - UnioneSarda : #Sport In polemica con l’allenatore, 15 giocatrici lasciano la nazionale femminile spagnola di calcio -