Addio mascherine, contagi Covid in ripresa ma decadono anche le ultime restrizioni (Di venerdì 23 settembre 2022) A fine mese scade l’obbligo di Ffp2 sui mezzi pubblici, si va verso lo stop alle protezioni anche nei luoghi di lavoro Leggi su lastampa (Di venerdì 23 settembre 2022) A fine mese scade l’obbligo di Ffp2 sui mezzi pubblici, si va verso lo stop alle protezioninei luoghi di lavoro

inihorazia : Come i bimbi con il ciuccio. Portate la vostra amata mascherina nel bosco, celebrate un funerale e dite addio. In a… - MaxNigrelli72 : RT @EinsteinPalermo: Addio alle mascherine,al distanziamento; si sta per tornare alla normalità! Per via dell'alto numero di iscrizioni, p… - EinsteinPalermo : Addio alle mascherine,al distanziamento; si sta per tornare alla normalità! Per via dell'alto numero di iscrizioni,… - corrmezzogiorno : #Bari La scelta di Sophie e il felice addio alle mascherine, filtri di aria e di emozioni - AgNPs : RT @Se23rex: Com’è la storia dell’addio alle #mascherine??? Eccoci serviti!!!??????#Speranza -