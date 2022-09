Traffico Roma del 22-09-2022 ore 15:30 (Di giovedì 22 settembre 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani a nord della capitale code sulla Cassia Veientana tra il raccordo anulare e via della Giustiniana nelle due direzioni rallentamenti poi sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria è lungo la carreggiata esterna a tratti tra Laurentina e la Tuscolana file sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria lungo le due carreggiate code sulla Pontina per lavori in corso tra Castel Romano e Castel di Decima verso Roma code anche tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di là in città Montesacro riaperto lo ricordiamo viale Jonio tra Piazza Pier Carlo Talenti e via Lampedusa la polizia locale Ci segnala incidente con disagi al Traffico in via Andersen in prossimità di via del Podere Trieste ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani a nord della capitale code sulla Cassia Veientana tra il raccordo anulare e via della Giustiniana nelle due direzioni rallentamenti poi sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria è lungo la carreggiata esterna a tratti tra Laurentina e la Tuscolana file sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria lungo le due carreggiate code sulla Pontina per lavori in corso tra Castelno e Castel di Decima versocode anche tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di là in città Montesacro riaperto lo ricordiamo viale Jonio tra Piazza Pier Carlo Talenti e via Lampedusa la polizia locale Ci segnala incidente con disagi alin via Andersen in prossimità di via del Podere Trieste ...

LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via Virginio Orsini ???? traffico rallentato altezza Via degli Scipioni #Luceverde #Lazio - stormi1904 : RT @boborobo88: @MercurioPsi @eugenio_patane Poi ci chiediamo: come mai tanto traffico di vetture private sulle strade di #Roma ? - LuceverdeRoma : ???? #Roma #lavori - SS2 Bis Cassia Veientana ???? traffico rallentato altezza GRA > Formello #Luceverde #Lazio - LucaMou1927 : RT @mose_jourinho: Due mesi senza Roma per dio... voglio la cam h24 a Trigoria e un video su Youtube della giornata tipo di Mourinho. Vogli… - mose_jourinho : Due mesi senza Roma per dio... voglio la cam h24 a Trigoria e un video su Youtube della giornata tipo di Mourinho.… -