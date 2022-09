Toti | “Salone Nautico di Genova si candida ad essere primo al mondo”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 22 settembre 2022)– “La Liguria è un pezzo importante della Nautica. Se esiste un modelloper il ponte esiste anche per questo. Nel corso degli anni con capacità di collaborazione trasversale siamo arrivati a celebrare undella Nautica che siadildel. La rotta qui l’abbiamo presa giusta. Questo è un settore strategico per la Liguria ma anche per l’Italia. Il nostro Paese è forte quando sa aggredire i mercati e ilsenza paure”. E’ quanto ha detto Giovanni, presidente della Regione Liguria, nel corso dell’apertura deldi. L'articolo L'Opinionista.