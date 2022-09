Terremoto oggi 22 settembre 2022: scossa in provincia di Modena (Di giovedì 22 settembre 2022) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata oggi, giovedì 22 settembre 2022, a Pievepelago, in provincia di Modena, a una profondità di 14 km. La scossa è stata registrata alle ore 17.47 dall’Ingv, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.1840, 10.5270. Un paio di minuti dopo una seconda scossa di magnitudo inferiore, 3.2 della scala Richter, con epicentro a Fosciandora (Lucca). Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Anche la prima scossa è stata nettamente avvertita anche al di là della dorsale appenninica, nelle zone di Prato e Lucca. Si tratta del terzo importante Terremoto della giornata, dopo quello nelle Marche e a Genova. Qui tutte le scosse di ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 settembre 2022) Unadidi magnitudo 3.8 è stata registrata, giovedì 22, a Pievepelago, indi, a una profondità di 14 km. Laè stata registrata alle ore 17.47 dall’Ingv, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.1840, 10.5270. Un paio di minuti dopo una secondadi magnitudo inferiore, 3.2 della scala Richter, con epicentro a Fosciandora (Lucca). Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Anche la primaè stata nettamente avvertita anche al di là della dorsale appenninica, nelle zone di Prato e Lucca. Si tratta del terzo importantedella giornata, dopo quello nelle Marche e a Genova. Qui tutte le scosse di ...

SkyTG24 : Terremoto, due forti scosse avvertite ad Ascoli Piceno - fanpage : Una forte scossa di #terremoto a Genova nel pomeriggio di oggi. Il sisma è stato distintamente avvertito da popola… - SkyTG24 : Terremoto nel Messico centrale: scossa di magnitudo 6.8, non c'è allarme tsunami - Mariari30057064 : RT @fanpage: Una forte scossa di #terremoto a Genova nel pomeriggio di oggi. Il sisma è stato distintamente avvertito da popolazione in Li… - marcoranieri72 : RT @stattiattento: Problemi di #terremoto in Italia ne abbiamo? Mi sa che il Boss ci sta velatamente dicendo: 'se avete deciso di annientar… -