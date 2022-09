Terremoto Modena: magnitudo 3.8, epicentro a Pievepelago. Poi una scossa nel Lucchese (Di giovedì 22 settembre 2022) Una scossa di Terremoto, seguita da un’altra di minore intensità, si è verificata in Emilia poco prima delle 17.50. La prima è stata localizzata nel Modenese, nella zona dell’Appennino, al confine con la provincia di Lucca. L’Ingv ha fissato la magnitudo a 3.8 con epicentro a Pievepelago. Circa un minuto dopo un’altra scossa, di magnitudo 3.2, a Fosciandora, in provincia di Lucca. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Unadi, seguita da un’altra di minore intensità, si è verificata in Emilia poco prima delle 17.50. La prima è stata localizzata nel Modenese, nella zona dell’Appennino, al confine con la provincia di Lucca. L’Ingv ha fissato laa 3.8 con. Circa un minuto dopo un’altra, di3.2, a Fosciandora, in provincia di Lucca. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

