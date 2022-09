Pena di morte per l' ex fedelissimo di Xi | lo scandalo che turba la Cina

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 settembre 2022) Fu Zhenghua, ex ministro della Giustizia cinese, è stato condannato alladicon due anni di sospensione, equivalente alla commutazione in ergastolo, in uno dei casi di corruzione di più alto profilo dei tempi recenti, che si conclude a poche settimane dall'avvio del ventesimo Congresso del Partito Comunista Cinese. Fu è stato condannato dalla Corte Intermedia del Popolo di Changchun, nella provincia nord-orientale del Jilin «per avere accettato tangenti e violato la legge per tornaconto personale», si legge nelle motivazioni della sentenza emessa oggi. Oltre alladetentiva, è stata ordinata anche la confisca di tutti i beni personali e dei diritti politici a vita. «Dopo che la sua condanna asarà commutata in ergastolo a norma di legge», spiega il Quotidiano del Popolo, organo di stampa ...