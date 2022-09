Federer e Nadal in un doppio insieme per l’ultima partita dello svizzero: quando e dove vedere la sfida (Di giovedì 22 settembre 2022) Federer e Nadal in un doppio per l’ultima partita del tennista svizzero. L’annuncio è stato dato in conferenza stampa da Federer che giocherà solo quella partita insieme al tennista spagnolo, rivale di sempre e poi sarà addio. Federer e Nadal in un doppio insieme per l’ultima partita dello svizzero Roger Federer si trova a Londra dove dal 23 al 25 settembre sarà tra i protagonisti della Laver Cup. Quella alla 02 Arena, sarà l’ultima apparizione dello svizzero che giocherà la sua ultima sfida in coppia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 settembre 2022)in unperdel tennista. L’annuncio è stato dato in conferenza stampa dache giocherà solo quellaal tennista spagnolo, rivale di sempre e poi sarà addio.in unperRogersi trova a Londradal 23 al 25 settembre sarà tra i protagonisti della Laver Cup. Quella alla 02 Arena, saràapparizioneche giocherà la sua ultimain coppia ...

