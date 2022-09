Dritto e Rovescio | ospiti 22 settembre 2022

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 22 settembre 2022) Stasera, giovedì 22, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Ospite principale della serata sarà il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, a pochi giorni dall’election day del 25. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato alle ultime battute della campagna elettorale. A seguire, un approfondimento su caro bollette e crisi energetica, con un’analisi delle soluzioni proposte dai vari partiti politici per far fronte a questi problemi che gravano fortemente su famiglie e imprese italiane. Infine, focus sulle nuove minacce della Russia all’Occidente, con il discorso del Presidente Vladimir Putin, che ha annunciato la mobilitazione parziale e ha avvalorato la proposta di referendum ...