David Silva, multa di 1000 euro per aver colpito una donna (Di giovedì 22 settembre 2022) David Silva multato da un tribunale delle Canarie per aver colpito una donna durante una i festeggiamenti di carnevale Il tribunale di San Bartolomé de Tirajana, nelle canarie, ha predisposto una multa di 1080 euro a David Silva per aver colpito una donna durante i festeggiamenti del carnevale di Maspalomas. Secondo quanto riportato dal Tiempo de Canarias il calciatore e le altre persone coinvolte hanno ammesso i fatti e quindi il processo non si è svolto. Di seguito la ricostruzione dell’incidente. «David Jiménez Silva ha afferrato con forza il braccio della donna per spingerla via, facendola cadere a terra. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022)to da un tribunale delle Canarie perunadurante una i festeggiamenti di carnevale Il tribunale di San Bartolomé de Tirajana, nelle canarie, ha predisposto unadi 1080perunadurante i festeggiamenti del carnevale di Maspalomas. Secondo quanto riportato dal Tiempo de Canarias il calciatore e le altre persone coinvolte hanno ammesso i fatti e quindi il processo non si è svolto. Di seguito la ricostruzione dell’incidente. «Jiménezha afferrato con forza il braccio dellaper spingerla via, facendola cadere a terra. ...

EgliTare_TaD : @creador1996 @manu_fuego99 Quell’anno mi ricordo che si parlava spesso di possibile 3-4-1-2 (provato anche in amich… - sportli26181512 : Multa per David Silva: colpì una donna in una rissa: L'ex Manchester City David Silva, oggi alla Real Sociedad, è s… - 1900_laz : Pezzo di merda - Luxgraph : David Silva, arriva la condanna: multa per la rissa con una donna - sportli26181512 : #David #Silva, multa per aggressione: aveva colpito una donna in una rissa: Durante il carnevale di Malpalomas, la… -