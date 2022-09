Come annullare e modificare i messaggi dopo l'invio su iOs 16 (Di giovedì 22 settembre 2022) La nuova versione del sistema operativo di Apple permette finalmente di mettere una pezza ai testi mandati in modo frettoloso, di cui spesso finiamo per pentirci Leggi su wired (Di giovedì 22 settembre 2022) La nuova versione del sistema operativo di Apple permette finalmente di mettere una pezza ai testi mandati in modo frettoloso, di cui spesso finiamo per pentirci

CarmineNocerin4 : Come annullare un Aggiornamento del telefono È Possibile annullare un aggiornamento del telefono ? Vediamolo in que… - GiulioMartoran1 : Che palle, dopo due anni in cui non ho visto anima viva,il primo anno di libertà dopo il #COVID19 sto a letto morto… - SFalax : @juventusfc Goal irregolare da annullare , palla in movimento , arbitro distratto dai soldi nel taschino. Questo è… - iucunde_docet : @Giancky26 brava Giorgia! fatto bene a spiegare, stanno dando indicazioni sbagliate come votare sulla scheda per farle annullare. - mr_frapps : @GiorgiaMeloni fa vomitare la distorsione dei contenuti che avete perpetrato e purtroppo in molti penseranno che qu… -