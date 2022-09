Addio a Sara Shane, protagonista di La più grande avventura di Tarzan (Di giovedì 22 settembre 2022) L’attrice statunitense Sara Shane, che recitò al fianco di Gordon Scott nel film “La più grande avventura di Tarzan” (noto anche con il titolo “Il terrore corre sul fiume”) e apparve al fianco di Clark Gable nella pellicola “Un re per quattro regine”, è morta all’età di 94 anni a Gold Coast in Australia. La famiglia ha annunciato la scomparsa, avvenuta il 31 luglio scorso, solo oggi a “The Hollywood Reporter”. Shane ha anche recitato con Kathleen Hughes e Marla English nel melodramma “Fascino e perfidia” (1956) e ha avuto la parte della protagonista femminile in “Intrigo all’Avana” (1957), con John Cassavetes e Raymond Burr. Con l’assenza del personaggio di Jane nel film “Tarzan’s Greatest Adventure” (1959), diretto da John Guillermin, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 settembre 2022) L’attrice statunitense, che recitò al fianco di Gordon Scott nel film “La piùdi” (noto anche con il titolo “Il terrore corre sul fiume”) e apparve al fianco di Clark Gable nella pellicola “Un re per quattro regine”, è morta all’età di 94 anni a Gold Coast in Australia. La famiglia ha annunciato la scomparsa, avvenuta il 31 luglio scorso, solo oggi a “The Hollywood Reporter”.ha anche recitato con Kathleen Hughes e Marla English nel melodramma “Fascino e perfidia” (1956) e ha avuto la parte dellafemminile in “Intrigo all’Avana” (1957), con John Cassavetes e Raymond Burr. Con l’assenza del personaggio di Jane nel film “’s Greatest Adventure” (1959), diretto da John Guillermin, ...

