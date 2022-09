A Tavola – Fish from Greece propone un secondo piatto a base di pesce fresco greco e uva | sorprendente e leggero

Leggi su italiasera

(Di giovedì 22 settembre 2022) L’autunno sta arrivando e con esso torna l’uva in, il frutto settembrino per eccellenza, che chiude la bella stagione con la sua dolcezza e allieta i palati per affrontare il primo freddo con gusto e leggerezza. HAPO – Hellenic Aquaculture Producers Organization, il principale ente promotore dell’acquacoltura greca e creatore del marchio collettivoGreece, propone la sua ricetta di stagione: il branzino con patate schiacciate, olive e uva dello chef Dina Nikolaou in collaborazione con il dietologo Dr. Dimitris Grigorakis. Settembre è un po’ come gennaio: è il mese dei buoni propositi e, tra questi, non possono mancare mangiare in maniera più sana e fare più attività sportiva. Alladi questo, infatti, vi è il...