Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2022 ore 08:45 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Viabilità DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO DIREZIONE EUR IN VIA APPIA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL'INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRomaRE RIPRESI I LAVORI DI ...

romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl traffico intenso in via Tiburtina, le linee bus 404- 437-444- 447 registrano forti rallentamenti - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso sulla Roma-Fiumicino, tra A12 Roma-Civitavecchia e via Magliana Vecchia - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso sulla Collatina, tra A24-svincolo Ponte di Nona e via di Salone - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso sulla Via Del Mare, tra Raccordo e via di Decima - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso sulla Casilina, tra il GRA e viale Palmiro Togliatti -

Viabilità Roma Regione Lazio del 21 - 09 - 2022 ore 07:30