Ue: aumentare screening seno, utero e colon-retto (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – La Commissione europea mira ad aumentare nell’Ue gli screening per prevenire e diagnosticare precocemente i tumori al seno, alla cervice uterina e al colon-retto, portandoli complessivamente al 90% delle fasce di popolazione interessate entro il 2025, nell’ambito del piano per battere il cancro. L’Esecutivo raccomanda anche agli Stati membri di estendere lo screening mirato ad altri tumori, in particolare quelli alla prostata, ai polmoni e allo stomaco. La raccomandazione della Commissione estende, a questo fine, la fascia di popolazione interessata allo screening per il cancro al seno alle donne tra 45 e 74 anni di età (oggi la forchetta è 50-69); chiede che i test per il Papillomavirus umano Hpv avvenga almeno ogni 5 anni per le ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – La Commissione europea mira adnell’Ue gliper prevenire e diagnosticare precocemente i tumori al, alla cervice uterina e al, portandoli complessivamente al 90% delle fasce di popolazione interessate entro il 2025, nell’ambito del piano per battere il cancro. L’Esecutivo raccomanda anche agli Stati membri di estendere lomirato ad altri tumori, in particolare quelli alla prostata, ai polmoni e allo stomaco. La raccomandazione della Commissione estende, a questo fine, la fascia di popolazione interessata alloper il cancro alalle donne tra 45 e 74 anni di età (oggi la forchetta è 50-69); chiede che i test per il Papillomavirus umano Hpv avvenga almeno ogni 5 anni per le ...

