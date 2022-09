Ted Lasso e l’AFC Richmond sbarcano su FIFA 23 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Oggi Electronic Arts e Warner Bros. Interactive Entertainment hanno annunciato l’arrivo di AFC Richmond in EA SPORTS FIFA 23, con i fan che possono giocare con la loro squadra preferita in più modalità di gioco, tra cui la Modalità Carriera, Calcio d’inizio, Amichevoli online e Stagioni online. Una serie di oggetti dell’AFC Richmond, tra cui divise, oggetti tifo, Manager items e altri contenuti, saranno anche disponibili per essere sbloccati in FIFA Ultimate Team (FUT) e nei Pro Club, ove possibile. L’amato Ted Lasso di Jason Sudeikis sarà disponibile come allenatore selezionabile dell’AFC Richmond in modalità Carriera, poiché i fan potranno giocare nei panni del loro allenatore baffuto preferito alla guida dell’AFC ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 21 settembre 2022) Oggi Electronic Arts e Warner Bros. Interactive Entertainment hanno annunciato l’arrivo di AFCin EA SPORTS23, con i fan che possono giocare con la loro squadra preferita in più modalità di gioco, tra cui la Modalità Carriera, Calcio d’inizio, Amichevoli online e Stagioni online. Una serie di oggetti del, tra cui divise, oggetti tifo, Manager items e altri contenuti, saranno anche disponibili per essere sbloccati inUltimate Team (FUT) e nei Pro Club, ove possibile. L’amato Teddi Jason Sudeikis sarà disponibile come allenatore selezionabile delin modalità Carriera, poiché i fan potranno giocare nei panni del loro allenatore baffuto preferito alla guida del...

