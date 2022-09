Strage di Viareggio, la sentenza: 'Moretti non ha colpe per la velocità del treno merci' (Di mercoledì 21 settembre 2022) La pronuncia della corte di appello di Firenze nella sentenza al processo bis del 30 giugno che condannò l'ex ad di Rfi e Fs a 5 ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 21 settembre 2022) La pronuncia della corte di appello di Firenze nellaal processo bis del 30 giugno che condannò l'ex ad di Rfi e Fs a 5 ...

OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: L'ex ad di Rfi e Fs, Mauro Moretti, e Michele Mario Elia capo Direzione tecnica poi ad Rfi, non… - News24_it : Strage Viareggio: sentenza, Moretti non ha colpa per la velocità - scuroscuroscuro : RT @Corriere: Strage di Viareggio, per i giudici il limite di velocità dei treni non avrebbe evitato i 32 morti - Naz_Viareggio : Strage di Viareggio, la sentenza: 'Moretti non ha colpe per la velocità del treno merci' - iconanews : Strage Viareggio: sentenza, Moretti non ha colpa per la velocità -