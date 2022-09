Spinte, calci e botte a un ragazzino per rubargli lo scooter: arrestati due 15enni (Di mercoledì 21 settembre 2022) I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestati due quindicenni indagati per il reato di tentata rapina ai danni di un loro coetaneo. Sono stati i militari del nucleo operativo e radiomobile, che trovandosi a passare vicino a una scuola superiore di Civitavecchia hanno sorpreso i due giovani che, con Spinte e calci, avevano disarcionato dal sellino di un ciclomotore un ragazzo 15enne di Civitavecchia e si stavano allontanando col veicolo dirigendosi verso le vie del centro. Il tentativo di fuga Quando si sono resi conto che i Carabinieri li stavano seguendo i due ragazzi hanno lasciato lo scooter e hanno cercato di scappare a piedi. Un tentativo terminato presto. Gli uomini dell’Arma hanno fatto scattare le manette ai polsi dei due quindicenni Le forze dell’ordine hanno potuto ricostruire la dinamica ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 settembre 2022) I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hannodue quindicenni indagati per il reato di tentata rapina ai danni di un loro coetaneo. Sono stati i militari del nucleo operativo e radiomobile, che trovandosi a passare vicino a una scuola superiore di Civitavecchia hanno sorpreso i due giovani che, con, avevano disarcionato dal sellino di un ciclomotore un ragazzo 15enne di Civitavecchia e si stavano allontanando col veicolo dirigendosi verso le vie del centro. Il tentativo di fuga Quando si sono resi conto che i Carabinieri li stavano seguendo i due ragazzi hanno lasciato loe hanno cercato di scappare a piedi. Un tentativo terminato presto. Gli uomini dell’Arma hanno fatto scattare le manette ai polsi dei due quindicenni Le forze dell’ordine hanno potuto ricostruire la dinamica ...

