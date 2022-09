Smart working e dipendenti pubblici, sondaggio Cgil: «Soddisfatto l’86%, ma strumenti e formazione carenti» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Bergamo. Presentati mercoledì 21 settembre i risultati di un’indagine realizzata dalla Fp-Cgil tra agosto e settembre. Le risposte di 308 dipendenti pubblici a una trentina di quesiti forniscono un quadro dettagliato di due anni e mezzo. «In molte amministrazioni il Decreto Ministeriale dell’8 ottobre 2021 ha sancito di fatto la fine del lavoro agile, ma questo non significa che debba essere archiviato». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Bergamo. Presentati mercoledì 21 settembre i risultati di un’indagine realizzata dalla Fp-tra agosto e settembre. Le risposte di 308a una trentina di quesiti forniscono un quadro dettagliato di due anni e mezzo. «In molte amministrazioni il Decreto Ministeriale dell’8 ottobre 2021 ha sancito di fatto la fine del lavoro agile, ma questo non significa che debba essere archiviato».

valigiablu : Lavoro: i partiti in campagna elettorale si sono dimenticati dello smart working | @alfredoferrante… - LuxGandi : Comunque @berlusconi sta facendo tutta la campagna elettorale in smart working. - giastevenz : RT @giastevenz: Oggi ho concluso la campagna elettorale, da venerdì entro in silenzio elettorale. Ho deciso di prendermi la giornata di ogg… - maxgreco : RT @SmartWorkersUn1: Il governo tedesco aiuta i lavoratori in #smartworking #lavoroagile Per l’anno 2023 ha infatti confermato la riduzion… - PMI_it : Smart working senza accordo individuale fino al 31 dicembre: Decreto aiuti bis convertito in legge: nel testo defin… -

Ferraris 'Fs diventerà una Multidomestic Company in Europa' E anche se con l'emergenza pandemia il comportamento degli utenti è cambiato e lo Smart working diventato, almeno in parte, strutturale, "è cambiato il mix, più turismo e meno business, ma ... Ferraris "Fs diventerà una Multidomestic Company in Europa" E anche se con l'emergenza pandemia il comportamento degli utenti è cambiato e lo Smart working diventato, almeno in parte, strutturale, 'è cambiato il mix, più turismo e meno business, ma ... Smart working senza accordo individuale fino al 31 dicembre Decreto aiuti bis convertito in legge: nel testo definitivo c'è anche la proroga dello smart working senza accordo individuale fino al 31 dicembre 2022. Smart working, piace di più a Roma che a Milano. E un terzo si fa l’ufficio in casa Il 68% dei romani apprezza lo smart working rispetto al 40% di milanesi. Il 23% ha acquistato una sedia ergonomica e il 7% ha addirittura insonorizzato gli ambienti. Lavorare a distanza piace più alle ... E anche se con l'emergenza pandemia il comportamento degli utenti è cambiato e lodiventato, almeno in parte, strutturale, "è cambiato il mix, più turismo e meno business, ma ...E anche se con l'emergenza pandemia il comportamento degli utenti è cambiato e lodiventato, almeno in parte, strutturale, 'è cambiato il mix, più turismo e meno business, ma ...Decreto aiuti bis convertito in legge: nel testo definitivo c'è anche la proroga dello smart working senza accordo individuale fino al 31 dicembre 2022.Il 68% dei romani apprezza lo smart working rispetto al 40% di milanesi. Il 23% ha acquistato una sedia ergonomica e il 7% ha addirittura insonorizzato gli ambienti. Lavorare a distanza piace più alle ...