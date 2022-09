Roma, nonnina pusher ingaggia il nipote 17enne per spacciare droga nel quartiere (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma. ”I nonni dovrebbero essere più presenti nella vita dei nipoti”. Certo, perché no: i giovani possono imparare tanto dagli anziani, detentori di un sapere tradizionale e di grande saggezza racimolata nel corso del tempo. I giovani, poi, sono come spugne, assorbono tutto rapidamente, nel bene e nel male. In questo caso, il giovane aveva imparato bene l’arte e continuava così in maniera impeccabile le buone tradizioni di famiglia. L’ultimo caso di cronaca in merito è abbastanza eclatante. La nonnina pusher e il nipote 17enne Un rapporto fatto anche di affetto, sicuramente, ma non solo. Sotto c’era anche dell’altro: affari. E non affari qualunque, perché entrambi erano invischiati nello spaccio di sostanze stupefacenti. La nonna, insieme al nipotino, erano alle prese con una complessa ed articolata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 settembre 2022). ”I nonni dovrebbero essere più presenti nella vita dei nipoti”. Certo, perché no: i giovani possono imparare tanto dagli anziani, detentori di un sapere tradizionale e di grande saggezza racimolata nel corso del tempo. I giovani, poi, sono come spugne, assorbono tutto rapidamente, nel bene e nel male. In questo caso, il giovane aveva imparato bene l’arte e continuava così in maniera impeccabile le buone tradizioni di famiglia. L’ultimo caso di cronaca in merito è abbastanza eclatante. Lae ilUn rapporto fatto anche di affetto, sicuramente, ma non solo. Sotto c’era anche dell’altro: affari. E non affari qualunque, perché entrambi erano invischiati nello spaccio di sostanze stupefacenti. La nonna, insieme al nipotino, erano alle prese con una complessa ed articolata ...

