Putin alza la minaccia nucleare: “Non sto bluffando”. Il nodo referendum (Di mercoledì 21 settembre 2022) “L’Occidente ha superato oltre i limiti dell’aggressione alla Russia. Sono loro a ricattarci sull’uso delle armi atomiche. Ma all’Occidente dico: abbiamo tantissime armi con cui rispondere”. E’ questo il passaggio più preoccupante del discorso di Vladimir Putin alla nazione russa, in cui ha dato il via libera al decreto per la mobilitazione parziale della Russia, relativamente ai cittadini della riserva militare, coloro che hanno prestato servizio nell’esercito. La minaccia “Se l’integrità territoriale del nostro paese è minacciata, per difendere la Russia e il nostro popolo, useremo tutti i mezzi che abbiamo. Questo non è un bluff“, ha continuato il presidente russo, ribadendo con forza che “l’integrità territoriale della nostra patria, la nostra indipendenza e libertà saranno assicurate, con tutti i mezzi che abbiamo”. Il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 settembre 2022) “L’Occidente ha superato oltre i limiti dell’aggressione alla Russia. Sono loro a ricattarci sull’uso delle armi atomiche. Ma all’Occidente dico: abbiamo tantissime armi con cui rispondere”. E’ questo il passaggio più preoccupante del discorso di Vladimiralla nazione russa, in cui ha dato il via libera al decreto per la mobilitazione parziale della Russia, relativamente ai cittadini della riserva militare, coloro che hanno prestato servizio nell’esercito. La“Se l’integrità territoriale del nostro paese èta, per difendere la Russia e il nostro popolo, useremo tutti i mezzi che abbiamo. Questo non è un bluff“, ha continuato il presidente russo, ribadendo con forza che “l’integrità territoriale della nostra patria, la nostra indipendenza e libertà saranno assicurate, con tutti i mezzi che abbiamo”. Il ...

